Комедия "Доходное место" вернулась на сцену Театра Сатиры

Спустя 58 лет на сцену Театра Сатиры вернулась комедия Александра Островского "Доходное место". Постановка бережно сохраняет классические черты бессмертной пьесы о вечном конфликте честности и выгоды.

Главный герой истории – чиновник Жадов, для которого честность является главным жизненным ориентиром. Однако его принципиальность становится поводом для конфликта с другими героями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.