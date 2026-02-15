Спектакль "Моня Цацкес – знаменосец" показали в театре "Шалом"

В театре "Шалом" показали спектакль "Моня Цацкес – знаменосец". Пьеса основана на одноименной повести Эфраима Севелы.

Спектакль рассказывает о войне и человеке, который старается сохранить свою сущность в самых тяжелых обстоятельствах. Постановка выполнена в жанре, который находится на грани между "площадным театром" и "сторителлингом", благодаря чему зритель сам становится участником действия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.