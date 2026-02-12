"Мосбилет" представил подборку спектаклей по школьной программе

Сервис "Мосбилет" подготовил подборку спектаклей по произведениям школьной программы. Постановку "Мастер и Маргарита" покажут 2 и 16 марта. Спектакль соединяет сатиру, историю и мистику.

14 марта можно увидеть спектакль по мотивам романа Льва Толстого "Анна Каренина". Режиссер предлагает посмотреть на трагедию героини под новым ракурсом.

Сатира "Зойкина квартира" напомнит о соблазнах НЭПа. Показы состоятся 25 февраля, 30 и 31 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.