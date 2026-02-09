Форма поиска по сайту

09 февраля, 12:00

Культура

"Сити": премьера боевика "Убежище" с Джейсоном Стэйтемом

Актер Михаил Ефремов выйдет на сцену впервые после освобождения

Интерактивный спектакль прошел в театре "Шалом"

Театр Сатиры представил спектакль "Старики не подарок"

Мастер-класс по кинорежиссуре для начинающих прошел в "Кинокампусе Горького"

Цискаридзе предложил Минкультуры РФ описать допустимую одежду для похода театр

"Сити": выставка "История кукольной мультипликации"

Инсталляции с драконами разместят в "Аптекарском огороде" к китайскому Новому году

Москвичам рассказали, какие мероприятия можно посетить 6 февраля

Цискаридзе предложил ввести в театрах дресс-код для зрителей

В московских кинотеатрах выходит боевик "Убежище" с Джейсоном Стэйтемом. Среди российских зрителей британский актер снискал популярность не только благодаря своим ролям, но и в качестве героя мемов.

Перед премьерой Стэйтем дал эксклюзивное интервью и рассказал, почему ему было сложно сниматься в море, несмотря на то что в прошлом артист входил в состав национальной сборной Англии по прыжкам в воду.

Подробнее – в программе "Сити".

