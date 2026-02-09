"Сити": премьера боевика "Убежище" с Джейсоном Стэйтемом

В московских кинотеатрах выходит боевик "Убежище" с Джейсоном Стэйтемом. Среди российских зрителей британский актер снискал популярность не только благодаря своим ролям, но и в качестве героя мемов.

Перед премьерой Стэйтем дал эксклюзивное интервью и рассказал, почему ему было сложно сниматься в море, несмотря на то что в прошлом артист входил в состав национальной сборной Англии по прыжкам в воду.

