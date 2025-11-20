Суд Петербурга признал экстремистской книгу экс-депутата Вишневского

Фото: ТАСС/Алексей Смышляев (Борис Вишневский признан в РФ иноагентом)

Суд признал экстремистской книгу бывшего депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского (признан в России иностранным агентом) "Хроники возрожденного Арканара", сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Отмечается, что инстанция удовлетворила административный иск прокуратуры. Дело было принято к производству в конце сентября, заявление ведомства содержало заключение экспертов, по мнению которых Вишневский хотел показать в своей книге несостоятельность действующей власти.

Он представлял Россию как "фашизирующееся государство", описывая ее как "империю лицемерия" и "третий мир". Специалисты полагают, что автор призывал к насильственному изменению основ конституционного строя и разжигал ненависть к верующим Русской православной церкви (РПЦ).

Ранее стало известно, что Минюст включил книгу "Алексей Навальный. Патриот" (Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) в список экстремистских материалов.

Речь идет о печатной книге, выпущенной издательством One Book Publishing в Литве в 2024 году. Она издана на русском языке и имеет твердую обложку темно-серого цвета с именем автора на корешке.

