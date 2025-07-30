Минюст внес книгу "Алексей Навальный. Патриот" в список экстремистских материалов

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Минюст РФ включил книгу "Алексей Навальный. Патриот" в список экстремистских материалов. Об этом стало известно из перечня, опубликованного на сайте ведомства.

Речь идет о печатной книге, выпущенной издательством One Book Publishing в Литве в 2024 году. Она напечатана на русском языке и имеет твердую обложку темно-серого цвета с именем автора на корешке.

Книга содержит 398 пронумерованных страниц. Издание сопровождается суперобложкой, на которой указаны имя автора, название книги, цитата автора и аннотация. Штрих-код также присутствует.

Согласно решению Ленинградского областного суда от 9 июня 2025 года, товар является новым и не был в употреблении, подчеркнули в ведомстве.

Навальный (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) скончался в исправительной колонии № 3 16 февраля 2024 года. По заявлению директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, политик умер своей смертью. Он также отметил, что не считает Запад причастным к смерти политика.

В свою очередь, журналист Такер Карлсон назвал идиотами тех, кто считает, что РФ может быть причастна к смерти Навального. После в ЕС подтвердили согласование нового пакета санкций против РФ, а Британия ввела санкции против руководства колонии, в которой погиб Навальный.