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Москва до сих пор не получила результаты анализов Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) после его лечения в Германии. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Глава МИД напомнил, что Навальный проходил лечение в ФРГ осенью 2020 года. Плохое самочувствие политика было еще одной причиной, по которой российская сторона запросила Германию предоставить результаты анализов.

"Мы не нашли того, что нашли они. Не знаю, что они сделали с ним. Но нам они так и не рассказали, как они лечили его, что обнаружили и какие методы использовали", – добавил Лавров.

Навальный скончался в исправительной колонии № 3 16 февраля этого года. По заявлению директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, политик умер своей смертью. Он также отметил, что не считает Запад причастным к смерти политика.

В свою очередь, Карлсон назвал идиотами тех, кто считает, что РФ может быть причастна к смерти Навального. После в ЕС подтвердили согласование нового пакета санкций против РФ, а Британия ввела санкции против руководства колонии, в которой погиб Навальный.