ФТС задержала заказанную в Польше россиянином запрещенную книгу о Зеленском

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Таможенная служба аэропорта Шереметьево пресекла доставку запрещенной книги под названием "Шоумен" об украинском президенте Владимире Зеленском 38-летнему гражданину РФ, который заказал ее экспресс-грузом из Польши. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ФТС РФ.

Россиянин объяснил, что коллекционирует историческую литературу и купил книгу о Зеленском для собственного использования. Однако сотрудники таможни указали на то, что данное произведение, написанное американским журналистом Саймоном Шустером, входит в перечень товаров, запрещенных к перемещению через границу ЕАЭС.

В ФТС РФ уточнили, что изложенные в ней сведения могут нанести вред госбезопасности РФ, политическим или экономическим интересам страны и нравственности россиян. В связи с этим таможня изъяла книгу и возбудила против мужчины дело об административном правонарушении по статье о несоблюдении запретов и ограничений. Теперь россиянину грозит штраф до 2,5 тысячи рублей.

Ранее российская писательница Людмила Улицкая (признана иноагентом в РФ) заявила, что направляет полученные с продажи книг в РФ деньги на помощь Украине. С ее слов, ей нравится Зеленский. В связи с этим издательство АСТ приостановило выплаты Улицкой.

На фоне признания Улицкой о финансировании украинской стороны ее лишили звания почетного профессора РХТУ имени Менделеева. В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить ей въезд на территорию России.

