Выставка Андрея Васнецова откроется в галерее "Выхино" 19 февраля 2026 года

Городские музеи подготовили семейные камерные выставки, посетить которые можно с помощью сервиса "Мосбилет". Гостям расскажут о появлении в живописи сурового стиля, найденных в старых книгах артефактах и многом другом. Как провести время в столице – в нашем материале.

От творчества Васнецова до усадьбы ХХ века

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Московские музеи приглашают посетить различные экспозиции, используя сервис "Мосбилет". В частности, выставка "В диалоге с мастером. Васнецовцы" откроется 19 февраля в галерее "Выхино". Она посвящена творчеству Андрея Васнецова – одному из основоположников сурового стиля в советском искусстве. Направление, возникшее на рубеже 1950–1960-х, противопоставляло себя парадному социалистическому реализму и стремилось к правдивому изображению жизни рабочих и крестьян.

Также на выставке представят работы учеников мастера, в чьих картинах отражены русские традиции, свобода и преемственность поколений. Экспозиция будет работать до 20 марта по адресу Ташкентская улица, дом 9.

Экспозиция "Книга с характером" в галерее "Парк", которая уже начала работу, познакомит гостей с дипломными проектами первого выпуска мастерской иллюстрации Национального института дизайна. Вниманию посетителей представят семь работ, среди которых детская, посвященная истории рок-музыки, путеводители по музеям Москвы и многое другое. Выставка продлится до 1 марта по адресу улица Немчинова, дом 12.

В свою очередь, Дом Гоголя совместно с музеем-заповедником "Горки Ленинские" представил два выставочных проекта – "Война и мир Александра Писарева" и "История одного дома". Экспозиции объединены общей темой и посвящены подмосковной усадьбе Горки, отметившей в прошлом году двухсотлетие. Это одно из немногих дворянских имений, сохранивших исторический облик. Экспозиции можно посетить до 15 марта по адресу Никитский бульвар, дом 7.

Персональная выставка и артефакты

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В музее-панораме "Бородинская битва" гости увидят выставку "Живая линия. Истории", приуроченную к 60-летию архитектора, художника-иллюстратора и кавалериста Алексея Темникова. Экспозиция объединяет ретроспективу его работ – от ранних детских рисунков до произведений последних лет, выполненных в разных техниках и жанрах.

Дополняют выставку предметы из личного собрания автора: снаряжение, вооружение и бытовые вещи различных исторических эпох. Экспозиция проходит до 2 апреля по адресу Кутузовский проспект, дом 38, строение 1.

Государственная историческая публичная библиотека России приглашает на экспозицию "Тайны старых коллекций. Вложения и вклейки". Там рассказывается о предметах, которые читатели и владельцы книг оставляли в изданиях из фондов библиотеки. Среди находок – личные послания, секретные записки, заметки для самообразования, закладки, цветы, рисунки и сопроводительные письма. Также среди экспонатов находится издательская вклейка в виде карты в книге 1807 года и вложения, которые показывают трансформацию системы регистрации и оформления книг в различных библиотеках. Выставка работает до 14 марта по адресу Старосадский переулок, дом 9, строение 1.

Также Государственный Дарвиновский музей приглашает на персональную выставку Наталии Казаковой "Сонеты в цвете". В экспозиции представлены пейзажи, натюрморты, жанровые и анималистические произведения, выполненные маслом, акварелью, темперой и пастелью. Представленные картины сопровождаются цитатами из произведений Антона Чехова, Уильяма Шекспира, Константина Бальмонта, святителя Феофана Затворника и Пьера-Жана де Беранже. Экспозиция работает до 5 апреля по адресу улица Вавилова, дом 57.

Акутальную информацию и билеты на экспозиции можно найти на сайте "Мосбилет".

