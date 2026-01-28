Китайский Новый год отметят на Манежной площади с 16 по 23 февраля 2026 года

Китайский Новый год отметят в столице в рамках проекта "Зима в Москве". Гости смогут смастерить предметы национального декора, отправить письмо в Поднебесную и попробовать необычные блюда. Подробнее – в материале Москвы 24.

От ярких шоу до мастер-классов

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Китайский Новый год отметят в столице с 16 февраля по 1 марта. Гостей ждут на площадках праздника весны "Чуньцзе": организаторы приглашают посмотреть шоу, выступления артистов, а также поучаствовать в мастер-классах и совершить гастрономические открытия.

Например, в программе – национальная китайская опера, где примут участие более сотни артистов. Также зрителей ждут танцевальные и акробатические номера и боевые искусства. Параллельно будут проходить мастер-классы и презентации, знакомящие с культурой и туристическими возможностями Китая. Помимо этого, для посетителей подготовлены интерактивные занятия. Например, все желающие смогут отправить тематическую открытку в Китай через "Почту России" или завязать ленту желаний на стилизованном экспрессе Москва – Пекин.

Центральной темой празднования на Манежной площади станет погружение в мир многовековых обычаев Китая. Гостей ждут шоу "Танец дракона", театральные постановки и квест "Загадка Лунного Нового года". В специально оборудованной мастерской каждый сможет создать традиционный китайский фонарик, фигурку дракона, хлопушку или красный конверт "хунбао", в который можно вложить поздравительную открытку. Не обойдется без музыкальных и театральных представлений на главной сцене, вдохновленных сказками Поднебесной. Все эти мероприятия можно посетить 16–23 февраля с 10:00 по 20:00.

Локации в разных районах города – от Болотной набережной и зоопарка до кинопарка "Москино" и детского магазина на Лубянке – подхватят эстафету празднования. Тематические события также развернутся в гастроквартале "Три вокзала. Депо" и на территории самого высокого колеса обозрения столицы.

В культуру с головой

Фото: пресс-служба ВДНХ

С 29 января по 22 марта Дарвиновский музей представит фотовыставку "О Китае, далеком и близком". Гости экспозиции смогут познакомиться с работами финалистов и призеров конкурса, запечатлевших культуру, природу и архитектуру Поднебесной. Выставка открыта для посещения с 10:00 до 18:00. Вход платный, без предварительной регистрации, а стоимость билета начинается от 250 рублей.

С 16 февраля по 1 марта арт-павильон "Фабрика подарков" на Болотной площади тоже приглашает гостей ощутить колорит восточного праздника. Ежедневно с 09:00 до 22:00 посетителей ждет знакомство с ассортиментом уникальных сувениров. На первом этаже всех желающих ждут мастер‑классы, включая занятия по искусству каллиграфии, созданию китайского фонарика и другие. На втором этаже расположится фуд-корт с блюдами китайской кухни.

15 февраля на ВДНХ состоится тематическая экскурсия "Магия пяти стихий". С 18:00 до 19:00 в Музее славянской письменности "Слово" гости смогут бесплатно погрузиться в традиции празднования Нового года по лунному календарю и исследовать философскую концепцию земли, воды, огня, металла и дерева.

Творческое занятие "Китайская живопись Гохуа" пройдет следом на этой же локации, но уже с 19:00 до 20:00. Участники смогут бесплатно погрузиться в мир традиционного изобразительного искусства Поднебесной, познакомиться с основными жанрами местной живописи и увидеть связь между рисунком и каллиграфией. Кроме того, все желающие освоят базовые приемы работы с китайской кистью и создадут собственную работу в жанре хуа-няо с изображением бамбука.

Китайский Новый год продолжат отмечать на ВДНХ и 20 февраля. С 12:00 до 20:00 гостей ждут интерактивные игры, шоу боевых искусств, конкурсы с участием сказочных героев, выступления танцевальных коллективов и шествия с драконом. В числе запоминающихся событий – иммерсивный спектакль "Снежный полет дракона", научное представление "Тянь Лунь", концерт китайской кавер-группы и танцевальная программа от диджея Панды. Вход свободный.

28-го числа атмосферу праздника можно будет ощутить в парке развлечений "Остров Мечты". С 13:00 до 18:00 гостей приглашают стать частью торжества: увидеть парадные шествия с артистами и ростовыми куклами, выступления с гигантским драконом и барабанами, а также другие интерактивные мероприятия. Участие бесплатное, регистрация не нужна. Об остальных актуальных событиях можно узнать на сайте.