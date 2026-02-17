13,3 миллиона человек посетили библиотеки и культурные центры Москвы в 2025 году

Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы

Библиотеки и культурные центры Москвы в 2025 году приняли 13,3 миллиона человек, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"За год библиотеки и культурные центры Москвы провели больше 64 тысяч мероприятий. Дети и взрослые знакомились с любимыми авторами, участвовали в мастер-классах, экскурсиях и фестивалях", – указала вице-мэр.

Одна лишь ежегодная весенняя акция "Библионочь", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), в прошлом году собрала 53 тысячи гостей – они смогли посетить 1,7 тысячи событий. Кроме того, культурные центры и библиотеки были представлены на фестивале "Красная площадь": в павильонах проходили представления по мотивам классических книг, викторины, танцевально-поэтические номера.

Проект "Книга в городе" прошел летом на Театральной площади, Сретенском бульваре и в Пушкинском сквере. В локациях проекта проходили автограф-сессии, чтение сочинений русских писателей, выступления музыкантов. Участниками мероприятий стали 600 тысяч человек.

Также в культурном центре "Москвич была организована серия концертов начинающих исполнителей в рамках проекта "Зеленка". Здесь же прошел очередной сезон фестиваля актеров-любителей "Театральный "Москвич".

Еще 12 тысяч горожан смогли посетить летнюю библиотеку в музее-заповеднике "Коломенское" – здесь можно было почитать в уютной обстановке с видом на Москву-реку, а также принять участие в презентации книг и мастер-классах по актерскому мастерству.

Павильоны проекта "Лесные библиотеки" появились в усадьбе Воронцово, парках 50-летия Октября и "Ходынское поле". Еще в 10 парках столицы возвели книгоматы, которые вмещают около 350 изданий. Нужные книги можно взять при помощи единого читательского билета, а потом вернуть в течение 30 дней.

В столичных библиотеках можно не только брать и возвращать книги, но и найти новых знакомых-единомышленников. В библиотеке № 76 имени М. Ю. Лермонтова в Сокольниках появилось отдельное помещение для фонда и мероприятий проекта "Библиотека поэзии".

Теперь здесь проводят поэтические состязания, лекции, чтения, концерты. Здесь же действует Московское лермонтовское общество. В ходе ремонта в библиотеке сохранили художественное оформление помещений и фасадов – мозаичные панно за авторством художника Серафима Павловского и его жены.

Всего в 2025 году в столице обновили 17 библиотек и 20 помещений культурных центров. Программа модернизации началась в столичных библиотеках в 2018 году – тогда всем учреждениям внедрили единый читательский билет. Только за прошлый год горожане оформили 163 тысячи билетов, а их общее число превысило 1,3 миллиона.

Ранее сообщалось, что при помощи сервиса "Библиотеки Москвы на mos.ru москвичи забронировали уже свыше миллиона книг. Сервис объединяет электронные каталоги всех 440 городских библиотек. На его главной странице регулярно обновляются подборки для разных возрастных групп, включая литературу о Великой Отечественной войне, истории, кино и космосе.

