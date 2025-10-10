Более 2,8 млн человек посетили за лето библиотеки и культурные центры Москвы

Фото: пресс-служба Депкульта

Библиотеки и культурные центры Москвы организовали за 3 месяца около 9,5 тысячи мероприятий, которые посетили более 2,8 миллиона человек. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Москвичи и туристы общались с писателями и поэтами, знакомились с русскими народными промыслами, посещали театральные постановки и концерты", – отметила вице-мэр.

Одним из ключевых событий стал книжный фестиваль "Красная площадь", посвященный 80-летию Победы. На площадках "Малая сцена" и "Библиотека" гости могли посмотреть спектакли по произведениям Чехова и Пушкина, послушать лекции о творчестве Булгакова и московской архитектуре, отмечает заммэра.

На Театральной площади, в Пушкинском сквере и на Сретенском бульваре развернулся проект "Книга в городе", где известные актеры, музыканты и спортсмены читали отрывки из любимых произведений.

Для юных москвичей и их родителей была организована программа "Культлето" с познавательными интенсивами. В Культурном центре ЗИЛ гостей приглашали развивать свои вокальные и танцевальные навыки, а в библиотеке № 128 знакомили с естественными науками. Всего в проекте участвовали 130 площадок.

Всего в столице работает 440 подведомственных библиотек, в которых читатели за лето взяли около 2,5 миллиона изданий.

За последние годы библиотеки столицы превратились в популярные общественные центры, которые ежегодно посещают примерно 10 миллионов человек. Посетители могут не только брать литературу, но и участвовать в мастер-классах, встречах с авторами, а также заниматься в разнообразных кружках. Кроме того, библиотеки активно участвуют в городских проектах, таких как "Библионочь".

С 2018 года в библиотеках проводится цифровая трансформация. Они были объединены в общую информационную систему, что позволило ввести Единый читательский билет, которым уже воспользовались около 1,3 миллиона москвичей.

Ключевым нововведением стал сервис "Библиотеки Москвы", где можно найти и забронировать любое из 14,5 миллиона представленных изданий.

Ранее сообщалось, что московский проект "Книга в городе" объединил более 600 тысяч человек. В рамках проекта было организовано более 700 событий, а летние библиотеки работали на трех знаковых площадках.