48 книг вошло в шорт-лист премии правительства Москвы имени Корнея Чуковского

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В шорт-лист премии правительства Москвы имени Корнея Чуковского вошло 48 книг, передает портал мэра и правительства столицы.

В список, в частности вошли, четыре произведения о Великой Отечественной войне, а также издание, посвященное 205-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями. Произведения выпустили 33 российских издательства и импринта.

В числе участников – писатели, поэты и переводчики. Они проживают в 16 городах 12 субъектов страны, например, в списке можно найти представителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Донецкой Народной Республики (ДНР), Удмуртии, Нижегородской и Самарской областей и других регионов.

Конкурс проводится в семи номинациях:



"Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до семи лет";

"Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от восьми до 12 лет";

"Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до семи лет";

"Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от восьми до 12 лет";

"Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до семи лет";

"Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте от восьми до 12 лет";

"Лучшее произведение для детей по мнению читателей".

Жюри состоит из экспертов столичных библиотек, лауреатов и победителей конкурсов и премий, писателей и переводчиков. Они определят победителей в шести номинациях.

Победителя в номинации "Лучшее произведение для детей по мнению читателей" выберут участники проекта "Активный гражданин". Они поделятся мнением о лучших произведениях детской прозы, поэтических сборниках и книгах в переводе.

Авторы лучших изданий получат вознаграждение (премиальный фонд каждой номинации составляет один миллион рублей), а их книги попадут в библиотеки Москвы.

Премию имени Корнея Чуковского учредили в Москве в 2020 году. В прошлом году на конкурс было подано более 600 заявок из 108 городов РФ. Тогда лидеров в номинации "Лучшее произведение для детей по мнению читателей" определили 20 827 пользователей на портале "Активный гражданин".

Всего за пять лет существования конкурса на него подали 4 292 заявки более чем из 75 российских регионов.