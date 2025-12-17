Форма поиска по сайту

Новости

Новости

17 декабря, 21:15

Технологии

"Яндекс" выпустил умную лампу с режимами рассвета и заката

"Яндекс" выпустил умную лампу с режимами рассвета и заката. Эмби-лампа управляется голосовыми командами через Алису или готовые сценарии.

Например, можно настроить сценарий "рассвет" – лампа будет постепенно разгораться утром в заданное время, что поможет проснуться от мягкого естественного света. Кроме того, есть режимы "заката", "лава-лампы", "ночника" и многие другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Фоменко

