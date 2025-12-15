Доля отказов банков по ипотечным заявкам достигла рекордных 67% в РФ в октябре 2025 года

Доля отказов банков по ипотечным заявкам достигла рекордных 67% в России в октябре 2025 года. В них входят и госпрограммы, и семейная ипотека.

Эксперты рынка предложили расширить число россиян, которые смогли бы подать заявку на семейную ипотеку, и включить в список все семьи хотя бы с одним ребенком до 18 лет. Почему отказывают в ипотеке? Что стоит учесть, чтобы одобрили? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.