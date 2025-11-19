"Деньги 24": котировки биткоина и эфира вновь снизились

Крипторынок переживает серьезное падение. Котировки биткоина, эфира и других альткоинов вновь снизились, что заставило многих говорить о наступлении новой "криптозимы". Особенно сильно от обвала пострадали инвесторы, которые торговали с использованием кредитного плеча, их счета оказались обнулены.

Аналитики называют несколько причин текущей ситуации. Приток средств в американские биржевые фонды, связанные с криптовалютами, практически остановился из-за инфляционных ожиданий. Также крупные корпоративные покупатели приостановили закупки биткоина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.