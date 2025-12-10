Росфинмониторинг получит доступ к данным обо всех переводах через СПБ и карту "Мир"

Росфинмониторинг получит доступ к данным обо всех переводах через систему быстрых платежей и карты "Мир". Госдума приняла закон во втором и третьем чтениях.

Поправки вступят в силу с 1 сентября следующего года. Сейчас эти данные служба запрашивает у банков, а те просили оптимизировать процесс для снятия нагрузки с них. Как рассказали специалисты, это нужно для борьбы с отмыванием нелегальных доходов, а также противодействия терроризму.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.