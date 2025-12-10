Форма поиска по сайту

10 декабря, 07:15

Политика

Росфинмониторинг получит доступ к данным обо всех переводах через СПБ и карту "Мир"

Правительство подготовило новый пакет мер защиты россиян от мошенников

Путин пообещал разобраться с организацией движения курьеров в российских городах

Участник СВО Михаил Закрута рассказал о боях за Мариуполь

Трамп посоветовал Зеленскому взять себя в руки

Дети начали писать в Кремль после блокировки игры Roblox

Новости мира: Таиланд нанес авиаудар по городу в Камбодже

"Новости дня": правила получения семейной ипотеки изменятся в России с 1 февраля

Более 200 человек эвакуировали в безопасные районы в Красноармейске

Роберт Кеннеди – младший одолел в подтягиваниях главу минтранса США

Росфинмониторинг получит доступ к данным обо всех переводах через систему быстрых платежей и карты "Мир". Госдума приняла закон во втором и третьем чтениях.

Поправки вступят в силу с 1 сентября следующего года. Сейчас эти данные служба запрашивает у банков, а те просили оптимизировать процесс для снятия нагрузки с них. Как рассказали специалисты, это нужно для борьбы с отмыванием нелегальных доходов, а также противодействия терроризму.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикавидеоДмитрий НайдаДарья Ермакова

