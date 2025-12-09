Форма поиска по сайту

09 декабря, 16:49

Политика

Лукашенко заявил о необходимости усиливать пограничников на границе с Украиной

Фото: kremlin.ru

Белоруссии приходится усиливать пограничников военными силами, несмотря на стабилизацию ситуации на границе с Украиной. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Более-менее стабилизировалась ситуация на белорусско-украинской границе. Хотя там проблем выше крыши", – цитирует его агентство БелТа.

В частности, по словам Лукашенко, ему доложили о необходимости срочного решения множества вопросов, связанных с укреплением границы. Некоторые из них касались тем строительства застав и вооружения пограничников.

Более того, республика вынуждена размещать войска во второй линии за пограничниками, продолжил белорусский президент, сделав акцент на том, что это не только отвлекает внимание, но и требует определенных ресурсов.

Помимо этого, Лукашенко подчеркнул, что Минск не стремится к войне, не считает никого своим противником, но готовится к возможным конфликтам, чтобы их предотвратить.

На напряженную ситуацию на белорусско-украинской границе президент республики обращал внимание еще в начале текущего года. При этом тогда он отмечал, что она не становится чрезвычайной.

Кроме того, Лукашенко выражал уверенность, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет втянуть республику в войну. По его словам, президент Украины делает это после получения соответствующей "команды".

