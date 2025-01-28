Белоруссия заявила о 15 тыс солдат ВСУ около своей границы

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Примерно 15 тысяч украинских солдат стоят на границе Украины с Белоруссией. Об этом рассказал пресс-секретарь белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский, передает РИА Новости.

Сейчас, как он утверждает, обстановка на границе характеризуется как контролируемая. По его словам, пограничники выполняют задачи в усиленном режиме и с особой бдительностью.

"В последнее время мы можем констатировать, что ситуация в целом имеет тенденцию к нормализации", – подчеркнул Бычковский.

Он уточнил, что на границе находятся сотрудники нацгвардии Украины, полиция и представители теробороны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал напряженной ситуацию, которая складывается на границе страны с Украиной. Однако он подчеркнул, что она не становится чрезвычайной.

До этого Лукашенко указывал, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет втянуть Белоруссию в войну. По его словам, президент Украины делает это после получения соответствующей "команды".

