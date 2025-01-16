RT: трассу на границе Украины и Белоруссии завалили валунами

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Противотанковые ежи и валуны были установлены на трассе на границе Украины и Белоруссии, передает RT со ссылкой на украинские СМИ.

Помимо этого, по информации издания, через лес была протянута колючая проволока.

Ранее сообщалось, что Белоруссия нарастила силы ВВС и войск ПВО, которые задействованы для несения дежурства на границе с Украиной. По словам командующего ВВС и ПВО ВС Белоруссии Андрея Лукьяновича, распоряжение также коснулось и авиации, и зенитных ракетных войск, и радиотехнических войск.

Группировку значительно нарастили после инцидента с нарушением белорусского воздушного пространства беспилотниками ВСУ.