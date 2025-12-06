Президенты США, Канады и Мексики лично провели жеребьевку групп Чемпионата мира по футболу. Во время торжественной церемонии в Вашингтоне на сцену поднялись Президент США Дональд Трамп, президент Мексики Клаудия Шейнбаум Пардо и премьер-министр Канады Марк Карни. Они извлекли из прозрачных боксов шары с названиями собственных стран. Мексика оказалась в группе A, Канада получила место в группе B, а сборная США была распределена в группу D.

"Ахмат" обыграл "Оренбург" в стартовом матче 18 тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на домашнем поле победителей и закончилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 71-й минуте забил Эгаш Касинтура.

