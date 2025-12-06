Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 декабря, 10:00

Спорт

Президенты США, Канады и Мексики лично провели жеребьевку групп Чемпионата мира по футболу

Президенты США, Канады и Мексики лично провели жеребьевку групп Чемпионата мира по футболу

Всероссийский день хоккея отметят на катках ВДНХ и в парке "Останкино"

Москвичам рассказали, с какого возраста стоит водить ребенка на теннис

Популярность скалолазания в Москве выросла почти на треть

Тренер "Балтики" Талалаев дисквалифицирован на три матча за неприличный жест

Овечкину осталось забить 12 шайб до тысячного гола в карьере

Национальная хоккейная лига вновь пригрозила бойкотом Олимпиады в Италии

Российским самбистам вернули право выступать на турнирах с флагом и гимном

Москвичам рассказали, на какие бесплатные тренировки можно сходить в столице 5 декабря

Главного тренера ФК "Балтика" Талалаева дисквалифицировали на 3 матча

Президенты США, Канады и Мексики лично провели жеребьевку групп Чемпионата мира по футболу. Во время торжественной церемонии в Вашингтоне на сцену поднялись Президент США Дональд Трамп, президент Мексики Клаудия Шейнбаум Пардо и премьер-министр Канады Марк Карни. Они извлекли из прозрачных боксов шары с названиями собственных стран. Мексика оказалась в группе A, Канада получила место в группе B, а сборная США была распределена в группу D.

"Ахмат" обыграл "Оренбург" в стартовом матче 18 тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на домашнем поле победителей и закончилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 71-й минуте забил Эгаш Касинтура.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоПолина Брабец

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика