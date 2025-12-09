Путин признался, что иногда ездит без кортежей и мигалок

Фото: РИА Новости/POOL/Михаил Терещенко

Владимир Путин признался, что иногда ездит "по-тихому" – без кортежей и мигалок. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Президент отметил, что лично видит проблемы с движением курьеров по Москве, когда проезжает по улицам.

"Я вижу, что происходит с этой доставкой. Конечно, это, безусловно, вызывает озабоченность наших граждан", – добавил он.

Также Путин поделился, что ему редко удается погулять по Москве.

"Я, может быть, так остро этого не чувствую, но я понимаю, о чем вы говорите", – сказал президент.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что в столице не планируют вводить запрет на передвижение курьеров, так как услугами доставки пользуются около 80% москвичей. Мэр считает, что за ними просто нужно следить, а порядок наводить в сфере стоит поэтапно.