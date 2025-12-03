Форма поиска по сайту

03 декабря, 19:21

Мэр Москвы

Собянин: запрет на передвижение курьеров вводить не планируется

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные власти не планируют вводить запрет на передвижение курьеров по городу, заявил Сергей Собянин в эфире телеканала Москва 24.

"Курьерами пользуются уже 80% москвичей. То есть это часть нашей жизни. Поэтому запретами здесь не обойдешься", – прокомментировал градоначальник.

Собянин считает, что нужно просто следить за курьерами и наводить порядок в этой сфере шаг за шагом. Например, если курьеры нарушают ПДД, то такие факты фиксируются и затем людей наказывает ГИБДД.

Общее количество передвижений общественного и личного транспорта по Москве за 5 лет в целом снизилось, отчасти это произошло из-за популяризации служб доставки, а также работы такси.

"Мы стараемся создавать инфраструктуру в шаговой доступности, чтобы меньше было необходимости передвигаться по городу", – добавил мэр.

Подключайтесь к трансляции интервью Сергея Собянина эксклюзивно в "VK Видео".

Ранее в Москве утвердили порядок работы автономных курьеров. Для этого были разработаны единые правила для использования роботов, число которых вырастет в ближайшее время. Документ предполагает индивидуальные номера для всех роботов. Это позволит идентифицировать их и регулировать передвижение автономных курьеров.

