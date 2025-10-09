Глава Минздрава США связал аутизм с процедурой обрезания

Фото: whitehouse.gov

Глава Минздрава США Роберт Кеннеди связал аутизм с процедурой обрезания. Об этом он высказался на заседании кабмина в Белом доме, передает РИА Новости.

Министр обратил внимание на исследования, результаты которых показали, что риск развития аутизма повышается в два раза у детей, которым было сделано обрезание в юном возрасте. Он предположил, что это связано с выдачей малышам "Тайленола" (название парацетамола. – Прим. ред.).

Кеннеди подчеркнул, что такие сведения не являются абсолютными, однако они заслуживают внимания.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что употребление парацетамола во время беременности повышает риски возникновения аутизма у детей. Он привел статистику, согласно которой около 20 лет назад аутизм встречался только у 1 из 10 тысяч детей в США.

Однако за последние годы этот показатель значительно вырос. Теперь заболевание фиксируется у каждого 31-го ребенка.

Аргументируя свои слова, Трамп рассказал об общине амишей, которые живут обособлено в сельской местности. По мнению президента США, они не сталкиваются с проблемой аутизма, поскольку отказываются от парацетамола.

