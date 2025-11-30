Форма поиска по сайту

30 ноября, 09:28

Политика
Депутат Миронов предложил выплачивать матерям "родительскую зарплату"

В России могут ввести "родительскую зарплату" для матерей

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Неработающие матери, воспитывающие детей, должны иметь право на "родительскую зарплату" в размере не ниже прожиточного минимума на каждого ребенка. Об этом сообщил ТАСС лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Это будет справедливо и нужно. Нашим дорогим женщинам нужна обязательная государственная поддержка, мы на этом будем настаивать", – сказал он.

Как отметил депутат, речь касается ежемесячных выплат для одного из родителей, который не работает и занимается воспитанием детей. Миронов предложил выплачивать средства на каждого ребенка до его совершеннолетия.

"Такой законопроект мы вносили еще в 2021 году, настаиваем на этой мере. Материнский труд имеет огромное значение, – не только в масштабах семьи, но для всего государства", – пояснил он.

Парламентарий добавил, что необходимы любые поддержки для матерей.

Ранее стало известно, что в следующем году для 7,3 миллиона работающих родителей, воспитывающих около 11 миллионов детей, будет назначена дополнительная социальная поддержка. На эти цели предусмотрено 119 миллиардов рублей. Выплата будет производиться разово по итогам года.

В России вдвое сократят срок рассмотрения заявлений на маткапитал

