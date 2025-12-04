В Госдуме готовы при необходимости доработать законы, регулирующие работу маркетплейсов, сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Заявление прозвучало на фоне обращения руководителей крупных банков, которые предложили обязать платформы устанавливать единую цену на товары независимо от способа оплаты.

Банкиры также выступили за ограничение прямых скидок и акций со стороны маркетплейсов. По словам Аксакова, если действующих мер регулирования ЦБ и ФАС окажется недостаточно, депутаты готовы внести законодательные поправки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.