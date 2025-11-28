В России могут ввести "период охлаждения" при покупке жилья

Фото: 123RF.com/alfexe

В Госдуме обсуждают возможность введения "периода охлаждения" до 7 дней при сделках с недвижимостью. Об этом в мессенджере MAX рассказал председатель ГД Вячеслав Володин.

По его словам, депутаты рассматривают ряд решений по защите от мошенничества.

"Важно сделать все, чтобы защитить добросовестных приобретателей и продавцов жилья", – подчеркнул Володин.

Ранее в ГД был внесен соответствующий законопроект против "бабушкиных схем" с недвижимостью, когда продавцы оспаривают уже совершенные сделки. Согласно предложению парламентариев, государственная регистрация будет проводиться только по истечении определенного времени. Кроме того, продавец должен будет доказать, что у него есть место для проживания.

Если закон будет принят, то он может вступить в силу 1 января 2026 года.