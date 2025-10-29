В Госдуме призвали запретить делать ремонт по воскресеньям

Фото: depositphotos/potatushkina.gmail.com

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили запретить делать ремонт по воскресеньям по всей России. Письмо с такой инициативой руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой направили парламентарии Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Сангаджи Тарбаев, сообщает ТАСС.

Авторы предложения указали, что в настоящее время регионы самостоятельно устанавливают ограничения, что позволяет проводить шумные работы в единственный полноценный выходной день во многих субъектах страны.

В качестве решения проблемы депутаты предложили внести изменения в федеральные санитарные нормы (СанПиН 1.2.3685-21), дополнив их запретом на ремонтно-строительные работы в воскресенье и общероссийские нерабочие праздничные дни.

В Госдуме считают, что такая мера установит общефедеральный ориентир, который будет обязывать регионы корректировать свои законы о тишине. По мнению депутатов, это уравняет права жителей разных субъектов России.

Ранее Госдума приняла закон, освобождающий владельцев нежилых помещений в многоквартирных домах от уплаты взносов на капремонт после включения здания в программу реновации Москвы. Инициатива, предложенная Мосгордумой, также регулирует вопросы использования уже внесенных взносов и особенности передачи прав на специальный счет при реализации программы реновации.