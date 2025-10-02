В ГД предложили красить хрущевки в позитивные цвета по всей России

Фото: Москва 24/Сергей Киселев

В Госдуме предложили перекрашивать фасады хрущевок по всей стране в позитивные цвета. Письмо с такой инициативой министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину направили депутаты ГД от фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, Владислав Даванков и Сардана Авксентьева, передает ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ.

В документе подчеркивается положительный опыт Читы, где в рамках капитального ремонта фасады старых домов окрашивают в желтый, мятный, сиреневый и другие цвета, согласованные с комитетом градостроительства для сохранения гармонии городской среды.

Авторы письма ссылаются на научные исследования, подтверждающие, что использование насыщенных и природных оттенков улучшает восприятие городской среды и положительно влияет на психологическое состояние жителей.

В обращении предлагается либо запустить отдельную федеральную программу по перекраске хрущевок и типовых домов, либо внести изменения в нормативные документы, содержащие методические рекомендации по выбору цветовой палитры для капитального ремонта.

По мнению депутатов, такая инициатива сделает городские кварталы более привлекательными и объединит усилия региональных властей, архитекторов и художников для создания единой методики цветового оформления.

