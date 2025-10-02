Собянин одобрил проект строительства подъездной дороги к инновационной школе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин утвердил проект подъездной дороги к инновационной школе в Басманном районе, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Проектируемая территория расположена в Елоховском проезде, доме 1, строениях 5 и 6. Школа рассчитана на 1 тысячу учеников и будет построена по уникальному проекту, который сделает ее украшением района. Создать образовательные пространства нового поколения позволят продуманная логистика и передовые технологии.

В школе будущего предусмотрены современные кабинеты и учебные пространства с раздвижными трансформируемыми перегородками, а также медиатека с местами для групповой и индивидуальной работы.

Дополнительное естественное освещение и комфорт обучения обеспечат прозрачные двери и перегородки. Оригинальный дизайн, в свою очередь, поможет вовлечь учеников в образовательный процесс.

Атриум станет центральным элементом школы. Многофункциональное многосветное пространство с увеличенной высотой потолков можно будет использовать как актовый зал, площадку для мероприятий или лекторий.

Ранее стало известно, что Собянин подписал постановление о комплексном развитии территории (КРТ) бывшей нежилой застройки в производственной зоне № 49 Бескудниково. В рамках проекта планируется возвести более 1,2 миллиона "квадратов" жилой и коммерческой недвижимости.

Среди них – школы для 2 тысяч учеников и детские сады, рассчитанные на 950 воспитанников, спортивный комплекс с катком, многоуровневые паркинги и здания полицейских участков. Проект также предусматривает создание около 13,4 тысячи новых рабочих мест.

