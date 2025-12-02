02 декабря, 15:51Политика
Госдума одобрила в I чтении проект о продлении параллельного импорта
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Госдума приняла в I чтении законопроект, предлагающий продлить срок действия механизма параллельного импорта на 2026 год.
Как указано в пояснительной записке, целью продления меры является насыщение российского рынка социально значимыми товарами, обеспечение непрерывной работы отечественных производителей и налаживание логистических путей для импортеров из России в условиях санкционного давления недружественных стран.
Уточняется, что особый упрощенный порядок контроля и регистрации такой продукции будет сохранен. В случае одобрения документ вступит в силу с 1 января следующего года.
Вместе с тем с начала 2026-го российское правительство актуализирует ставки таможенных сборов на ввозимые в страну товары с учетом накопленной инфляции. Ставки в отношении экспорта и товаров, которые граждане ввозят для личного пользования, а также в отношении водных и воздушных судов, останутся без изменений.
