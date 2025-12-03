Юрист Хмелевской: собственнику грозит штраф за самовольное вселение в сданное жилье

Фото: depositphotos/photographee.eu

Незаконное проникновение собственника в арендованную квартиру грозит уголовной ответственностью, которая влечет за собой штраф, рассказал в беседе с Москвой 24 юрист Денис Хмелевской.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что мошенническая "бабушкина схема" распространилась и на аренду жилья. Согласно ей, собственник сдает квартиру, получает деньги, а через несколько дней самовольно вселяется обратно.

"С юридической точки зрения эта ситуация несопоставима со "схемой Долиной" и не так страшна, как ее преподносят. Надежную защиту дает сам факт заключения письменного договора найма – это железобетонная гарантия прав арендатора", – заявил Хмелевской.

Эксперт пояснил, что согласно статье 25 Конституции РФ, жилище неприкосновенно, а действия собственника, пытающегося вселиться, являются прямым нарушением закона. С момента заключения договора аренды квартира становится жилищем нанимателя, и доступ в нее без его согласия запрещен, даже если собственник зарегистрирован по этому адресу. Это положение дублируется статьей 3 ЖК РФ о неприкосновенности жилища.

"Даже право собственности не отменяет этот запрет. Факт регистрации (прописки) собственника в данной квартире также не дает ему права на доступ в период действия договора аренды", – отметил юрист.

За нарушение неприкосновенности жилища предусмотрена уголовная ответственность по статье 139 УК РФ "Нарушение неприкосновенности жилища" со штрафом до 40 тысяч рублей.

"Если собственник, вопреки договору, проникает в помещение, он совершает преступление. При возникновении такой ситуации важно действовать грамотно", – уточнил Хмелевской.

Единственный законный способ для владельца получить доступ против воли арендатора – через суд, предварительно добившись расторжения договора.

Эксперт рекомендовал арендаторам при возникновении подобных ситуаций предъявлять договор и указывать на преступление по статье 139 УК. А также направлять собственнику письменное предупреждение со ссылками на статью 25 Конституции, статью 3 ЖК РФ и статью 139 УК РФ.

"После этого он, как правило, прекращает попытки. Что касается законных прав владельца недвижимости, то он может войти в квартиру только с согласия проживающего", – пояснил юрист.

Хмелевской добавил, что поднятая вокруг подобных случаев "истерия не имеет под собой серьезных оснований", поскольку надлежаще оформленный договор найма и знание своих прав являются надежной защитой.

