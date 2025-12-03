Собянин подписал указ о единовременной выплате 1,9 млн рублей мобилизованным москвичам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин подписал документ о единовременной выплате мобилизованным москвичам в размере 1,9 миллиона рублей. Соответствующий указ опубликован на портале правительства и мэра города.

Выплата положена гражданам, которые были призваны на военную службу призывной комиссией Москвы на службу по мобилизации военкоматом города, и заключившим с 23 июля 2024 года контракт с министерством обороны России.

В документе отмечается, что контроль за его выполнением мэр столицы оставляет за собой.

Ранее правительство РФ поддержало законопроект, предоставляющий ветеранам специальной военной операции преимущественное право сохранить рабочее место при сокращении штата. Инициатива получила одобрение при условии доработки отдельных положений. В правительстве рекомендовали уточнить некоторые юридические формулировки и срок, с которого закон вступит в силу.

