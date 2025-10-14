ГД освободила семьи участников СВО от госпошлин по искам о назначении пенсий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, освобождающий родственников участников СВО от госпошлины при обращении в суд за пенсией по потере кормильца. Инициатива размещена на портале опубликования нормативно-правовых актов.

Закон предусматривает изменения в Налоговом кодексе России. Согласно нововведению, платить госпошлину в таком случае больше не будут обязаны физические лица.

Право, в частности, распространяется на членов семей участников спецоперации и лиц, участвовавших в отражении вооруженного вторжения на территории РФ, включая провокации на госгранице и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения СВО.

Закон вступит в силу с момента официального опубликования.

Владимир Путин подписал закон об освобождении участников СВО и их родственников от госпошлины по ряду судебных дел, включая установление родства, проверку документов, признание отцовства и наследства, в конце июля. Аналогичные льготы получили военнослужащие ФСБ и члены спасательных воинских формирований МЧС, которые работают на территориях, прилегающих к линии соприкосновения с фронтом.

До этого президент принял постановление, устанавливающее предельный срок выплат единовременных пособий военнослужащим, получившим ранения на СВО, добровольцам и членам семей погибших бойцов до 30 дней с момента получения необходимых документов.