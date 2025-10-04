Форма поиска по сайту

04 октября, 10:00

Общество

Преподаватель фонетики МГЛУ стала звездой соцсетей

Преподаватель Московского государственного лингвистического университета Жанна Веренинова стала звездой интернета. Профессор фонетики использует уникальные методы обучения, которые студенты называют легендарными. Видео с ее занятиями набирают миллионы просмотров в социальных сетях.

Жанна Борисовна преподает в университете более 60 лет. Она разработала собственную методику за десять лет, превращая изучение английской фонетики в увлекательный процесс через образы и эмоции. Ее подход получил высокое признание – в прошлом году профессор стала лауреатом премии "Золотой лингвин".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоДарья ЕрмаковаМария Панкратова

