Прокуратура Москвы подвела итоги работы за первое полугодие 2025 года

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Столичный прокурор Максим Жук на заседании коллегии рассказал о результатах работы ведомства за последние полгода, передает пресс-служба ведомства.



В частности, прокуратура Москвы зафиксировала свыше 67,2 тысячи нарушений во время контроля за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека. По данным фактам было внесено 29,5 тысячи актов реагирования, а к ответственности удалось привлечь 16,4 тысячи лиц. Кроме того, было возбуждено 600 уголовных дел.

Прокуратура смогла за последние полгода обеспечить погашение долгов по зарплате перед почти 19 тысячами работников. Размер задолженности составил 4,2 миллиарда рублей. Также перед хозяйствующими субъектами был покрыт долг по исполненным госконтрактам на сумму свыше 366 миллионов рублей.

Кроме того, сотрудники ведомства постоянно следили за соблюдением прав участников спецоперации и членов их семей. Прокуратура Москвы осуществляла и надзорное сопровождение нацпроектов, выявив в процессе мониторинга свыше 1,7 тысячи нарушений.

На заседании Жук рассказал и о количестве зарегистрированных в Москве преступлений. По статистике, было совершено свыше 65 тысяч злодеяний. Несмотря на это, их раскрываемость выросла за последние полгода.

Уменьшилось и число зарегистрированных криминальных деяний, связанных с использованием информационных технологий. За полгода 2025 года было совершено 30,8 тысячи преступлений в этой области (минус три процента).

Всего в прокуратуру за этот период поступило более 268 тысяч обращений. Свыше 37,5 тысячи граждан были приняты сотрудниками ведомства на личном приеме.

Ранее московская прокуратура обязала строительную компанию выплатить 13 миллионов рублей долгов по зарплатам. Такая задолженность образовалась перед 49 работниками за фактически отработанное время с сентября по декабрь 2024 года. После вмешательства надзорного ведомства задолженность по заработной плате была погашена, а также выплачена компенсация за ее задержку.

