07 августа
"Московский патруль": новый руководитель ГСУ СК по Москве Беляев представлен коллективу
Новый руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве представлен коллективу. Им стал генерал-майор юстиции Дмитрий Беляев.
С 2022 года Беляев возглавлял следственные органы в Дагестане. По приказу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина генерал-майор юстиции приступит к исполнению обязанностей с 8 августа.
