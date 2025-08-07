Форма поиска по сайту

07 августа, 21:45

Город

"Московский патруль": новый руководитель ГСУ СК по Москве Беляев представлен коллективу

"Московский патруль": новый руководитель ГСУ СК по Москве Беляев представлен коллективу

Новый руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве представлен коллективу. Им стал генерал-майор юстиции Дмитрий Беляев.

С 2022 года Беляев возглавлял следственные органы в Дагестане. По приказу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина генерал-майор юстиции приступит к исполнению обязанностей с 8 августа.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

