Мошенники стали рассылать замаскированный под видео вирус. Вредоносное ПО присылают с фразой "Это ты на видео?".

Данная схема заключается в том, что жертве приходит файл с расширением apk. Он предназначен для Android. Сам вирус взламывает приложения в телефоне, открывает доступ к личным данным и аккаунтам.

Чтобы защитить себя, эксперты по кибербезопасности советуют не открывать подозрительные файлы и сразу удалять подобные сообщения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.