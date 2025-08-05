Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 07:15

Безопасность

Мошенники начали создавать фейковые сайты для оплаты проезда и парковки

Мошенники начали создавать фейковые сайты для оплаты проезда и парковки

"Московский патруль": в МЧС рассказали, как уберечь загородный дом от удара молнии

Мошенники стали обманывать желающих попасть в детский шоу-бизнес

Мошенники стали рассылать замаскированный под видео вирус

Россиян предупредили о мошеннической схеме с получением виз

Мошенники стали взламывать сайт "Госуслуг" для оформления налогового вычета

Новости регионов: селевой поток сошел в Эльбрусском районе КБР

"Московский патруль": спецподразделению "Пересвет" Росгвардии исполняется 30 лет

"Московский патруль": в полиции подвели итоги работы за первое полугодие 2025 года

Мошенники стали звонить школьникам под видом медработников

Водителей предупредили о новой мошеннической схеме. Аферисты начали создавать фейковые сайты для оплаты проезда и парковки, которые максимально похожи на официальные ресурсы.

Ссылки на них высылают пользователям через мессенджеры и социальные сети. После перевода денег по таким адресам задолженность по оплате проезда по трассе и парковки остается. При этом в руках преступников оказываются реквизиты банковских карт.

В связи с этим автолюбителям рекомендуют использовать только проверенные каналы оплаты, а также не переходить по рекламным ссылкам в поисковике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьтранспортвидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика