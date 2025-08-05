Мошенники начали создавать фейковые сайты для оплаты проезда и парковки

Водителей предупредили о новой мошеннической схеме. Аферисты начали создавать фейковые сайты для оплаты проезда и парковки, которые максимально похожи на официальные ресурсы.

Ссылки на них высылают пользователям через мессенджеры и социальные сети. После перевода денег по таким адресам задолженность по оплате проезда по трассе и парковки остается. При этом в руках преступников оказываются реквизиты банковских карт.

В связи с этим автолюбителям рекомендуют использовать только проверенные каналы оплаты, а также не переходить по рекламным ссылкам в поисковике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.