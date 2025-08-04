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04 августа, 23:00

Безопасность

Россиян предупредили о мошеннической схеме с получением виз

Россиян предупредили о мошеннической схеме с получением виз

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Мошенники повысили свою активность в пик туристического сезона. Аферисты предлагают быстро и без проблем получить визы в разные страны. Однако оборачивается это чаще всего потерей денег и личных данных.

Юристы напоминают, что перед выбором агентства важно внимательно изучать отзывы и всегда заключать договор. Если же граждане столкнулись с недобросовестными участниками рынка, необходимо обращаться в правоохранительные органы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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