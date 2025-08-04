Россиян предупредили о мошеннической схеме с получением виз

Мошенники повысили свою активность в пик туристического сезона. Аферисты предлагают быстро и без проблем получить визы в разные страны. Однако оборачивается это чаще всего потерей денег и личных данных.

Юристы напоминают, что перед выбором агентства важно внимательно изучать отзывы и всегда заключать договор. Если же граждане столкнулись с недобросовестными участниками рынка, необходимо обращаться в правоохранительные органы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.