06 марта, 14:30

Технологии

Российские ученые провели исследование запросов пользователей к нейросети Алиса AI

Российские ученые провели исследование, какие запросы пользователи отправляют в нейросеть Алиса AI. Треть потока запросов в чате с Алисой составляют информационные вопросы, среди них больше всего о мире, например о том, есть ли мышцы в хвосте у кошек. Такие запросы занимают 28,5% от всего потока.

Около 3% всех запросов касается товаров и услуг. Пользователи спрашивают, сколько стоит домашний тренажер. Еще 1,4% запросов посвящены кулинарии. Около 18% потока связаны с медиаконтентом, в основном это просьбы найти аудио или видео. В 14% случаев люди обращаются к Алисе, чтобы получить практический совет.

Около 14% запросов связаны с общением. Основная часть, 8,8% от всего потока, приходится на разговоры с нейросетью. Пользователи спрашивают Алису, какой цвет ей нравится больше и хочет ли она стать человеком. Еще 3,6% запросов касаются игр. Пользователи предлагают Алисе поиграть в скорую помощь или медвежонка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

