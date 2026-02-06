В России учителей могут обязать следить за соцсетями учеников в связи с частотой нападений в школах. В настоящее время эксперимент проводится в Татарстане. Родителей обучающихся как минимум в трех школах попросили передать данные об аккаунтах детей, включая номера телефонов и ссылки на страницы в соцсетях.

Уточняется, что доступ к этим данным будет ограничен и предоставлен только администраторам, классным руководителям и сотрудникам центра по мониторингу деструктивных материалов. Такие меры позволят оперативно выявлять подозрительный или запрещенный контент и предотвращать возможные ЧП в школах.

