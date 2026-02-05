05 февраля, 15:15Общество
Мосводоканал перерабатывает снег на специальных пунктах за несколько минут
Снег, собранный на улицах Москвы, перерабатывается на специальных пунктах за несколько минут. Как рассказал официальный представитель АО "Мосводоканал" Андрей Сидоренко, после замера объема лазерной системой снег проходит механическую очистку и смешивается с теплой технической водой температурой не ниже 12–14 градусов.
При этом морозная погода сохраняется в столице. По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Евгения Тишковца, двухнедельный период аномальной стужи достигнет своего апогея в ночь на 6 февраля. Под утро температура в Москве может опуститься до минус 20–23 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.