Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 16:15

Общество

Жители севера Москвы рассказали о погоде в районе Ленинградского проспекта

Жители севера Москвы рассказали о погоде в районе Ленинградского проспекта

Жительница района Марьино сделала обзор погоды

"Деньги 24": в СМИ начали обсуждать возможные штрафы за сдачу ипотечных квартир

Зритель Москвы 24 рассказал, какая погода установилась в Митине

Спортсмена без верхней одежды заметили на турнике в Тропарево-Никулине

Туман и изморось ожидаются в Москве предстоящей ночью

В России разрешили временную регистрацию в апартаментах

Москвичи стали чаще ходить в баню

Температура воздуха составила минус 15 градусов в центре Москвы 4 февраля

Лоси начали выходить к людям в Москве и области

Жители севера Москвы рассказали о погодных условиях в районе Ленинградского проспекта. По их словам, на улице ветрено и много сугробов. Из-за гололеда они рекомендовали использовать накладки с шипами на обувь.

Температура воздуха составляет минус 13 градусов, при этом по ощущениям она ближе к минус 17 градусам.

Чтобы тоже попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео по номеру 8 (926) 266-24-24. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика