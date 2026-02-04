Жители севера Москвы рассказали о погоде в районе Ленинградского проспекта

Жители севера Москвы рассказали о погодных условиях в районе Ленинградского проспекта. По их словам, на улице ветрено и много сугробов. Из-за гололеда они рекомендовали использовать накладки с шипами на обувь.

Температура воздуха составляет минус 13 градусов, при этом по ощущениям она ближе к минус 17 градусам.

