Москвичи увидели световые столбы
Аномальные морозы в Москве подарили жителям возможность увидеть редкое атмосферное явление – световые столбы. Фотографиями необычного оптического эффекта горожане активно делятся в социальных сетях.
Ученые объясняют, что причиной появления световых столбов стали экстремально низкие температуры. При сильных морозах в нижних слоях атмосферы формируются микроскопические плоские шестиугольные кристаллы льда.
