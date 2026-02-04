Москвичи увидели световые столбы

Ученые объясняют, что причиной появления световых столбов стали экстремально низкие температуры. При сильных морозах в нижних слоях атмосферы формируются микроскопические плоские шестиугольные кристаллы льда.

Аномальные морозы в Москве подарили жителям возможность увидеть редкое атмосферное явление – световые столбы. Фотографиями необычного оптического эффекта горожане активно делятся в социальных сетях.

