Предложение сдающихся в аренду квартир выросло на 80%

Если еще год назад стоимость аренды квартир в Москве повышалась каждый месяц, то теперь цены застыли, а выбор жилья вырос на 80%.

Это следствие двух процессов. Во-первых, сохраняется достаточно много несостоявшихся продавцов квартир на рынке вторичного жилья. Они решили пока вывести свои квартиры в аренду.

Второй фактор – это выход на рынок аренды тех, кто покупал квартиры в новостройках в период действия полноценной льготной ипотеки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.