10 января, 09:30

Город

Предложение сдающихся в аренду квартир выросло на 80%

Столичные службы работают в измененном графике во время праздников

Городские службы Москвы круглосуточно убирают снег на улицах

Семь столичных набережных благоустроят в Москве в 2026 году

Движение поездов на участке Калининской линии метро в Москве приостановили на 3 дня

Собянин: силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

Мероприятия отменили в парках Москвы из-за снегопада

Суточный рекорд по количеству осадков обновлен в Москве

Выдача багажа пассажирам начала стабилизироваться в Шереметьево

Спутники "Роскосмоса" зафиксировали прохождение циклона "Фрэнсис" над Москвой

Если еще год назад стоимость аренды квартир в Москве повышалась каждый месяц, то теперь цены застыли, а выбор жилья вырос на 80%.

Это следствие двух процессов. Во-первых, сохраняется достаточно много несостоявшихся продавцов квартир на рынке вторичного жилья. Они решили пока вывести свои квартиры в аренду.

Второй фактор – это выход на рынок аренды тех, кто покупал квартиры в новостройках в период действия полноценной льготной ипотеки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

