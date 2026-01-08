Форма поиска по сайту

08 января, 19:30

Мэр Москвы

Парк "Сокольники" в Москве обновлен в рамках программы благоустройства

Парк "Сокольники" в Москве обновлен в рамках программы благоустройства

Сергей Собянин рассказал об обновленном школьном здании 1972 года постройки

Сергей Собянин рассказал о планах развития 20 площадок КРТ в Москве

Собянин: "Московская музейная неделя" объединила более 1 млн посетителей в 2025 году

Сергей Собянин рассказал о развитии ключевых направлений в образовании

Собянин: 15 беспилотных трамваев начнут курсировать в 2026 году в Москве

Собянин: более 600 тыс специалистов ежедневно обеспечивают жизнедеятельность Москвы

Сергей Собянин подвел итоги реставрации исторических зданий в Москве за 2025 год

Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством Христовым

Сергей Собянин рассказал о катке в музее-заповеднике "Коломенское"

Парк "Сокольники" встретил 2026 год обновленным. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в MAX.

После завершения второго этапа благоустройства полностью преобразилась партерная зона парка, которая протянулась от арки Главного входа до Фестивальной площади.

Кроме того, специалисты привели в порядок Фонтанную площадь и амфитеатр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

