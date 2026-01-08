08 января, 19:30Мэр Москвы
Парк "Сокольники" в Москве обновлен в рамках программы благоустройства
Парк "Сокольники" встретил 2026 год обновленным. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в MAX.
После завершения второго этапа благоустройства полностью преобразилась партерная зона парка, которая протянулась от арки Главного входа до Фестивальной площади.
Кроме того, специалисты привели в порядок Фонтанную площадь и амфитеатр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
