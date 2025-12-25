Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 11:00

Спорт

Более 500 тыс столичных школьников и студентов участвовали в спортивных турнирах

Более 500 тыс столичных школьников и студентов участвовали в спортивных турнирах

Школьники смогут использовать слово "лабубу" в сочинениях на ЕГЭ

В Госдуме предложили запретить сессии в новогодние каникулы

В Москве завершился VIII сезон детского чемпионата "Мастерята"

Сергей Собянин поздравил москвичей с победой на олимпиаде по робототехнике

Сергей Собянин: москвичи победили на всероссийской олимпиаде по робототехнике

Популярность транспортных специальностей в колледжах выросла в Москве

Собянин рассказал о новом образовательном комплексе в Нижегородском районе

Собянин: в Нижегородском районе построили новый образовательный комплекс

Школьники со всей России приехали в Москву на олимпиаду по робототехнике

Более 500 тысяч столичных школьников и студентов колледжей приняли участие в городских спортивных турнирах и конкурсах в прошлом году. Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, это каждый третий учащийся. За 3 года число любителей активного досуга удвоилось.

Сейчас для ребят доступно более 30 тысяч кружков и секций по 67 видам спорта. Наряду с классическими направлениями популярность набирают пляжный волейбол и тэг-регби. Особый интерес у учащихся вызывает киберспорт, в рамках которого успешно работает Московская школьная лига.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеспортгородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика