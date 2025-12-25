Более 500 тыс столичных школьников и студентов участвовали в спортивных турнирах

Более 500 тысяч столичных школьников и студентов колледжей приняли участие в городских спортивных турнирах и конкурсах в прошлом году. Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, это каждый третий учащийся. За 3 года число любителей активного досуга удвоилось.

Сейчас для ребят доступно более 30 тысяч кружков и секций по 67 видам спорта. Наряду с классическими направлениями популярность набирают пляжный волейбол и тэг-регби. Особый интерес у учащихся вызывает киберспорт, в рамках которого успешно работает Московская школьная лига.

