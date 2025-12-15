Заммэра Ракова рассказала об обновлении образовательных программ в колледжах Москвы

Столичные колледжи обновили образовательные программы почти на 90%, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Учебные планы изменили под требования работодателей.

Ракова отметила, что выпускники сразу после обучения становятся квалифицированными специалистами на рынке труда, а компании получают сотрудников, максимально адаптированных под их рабочие процессы.

