Девятиклассники, провалившие экзамены, смогут бесплатно поступить в колледж

Девятиклассники, не сдавшие выпускные экзамены, получат возможность бесплатно поступить в колледж для получения профессии. Им будет доступно более 5 тысяч специальностей на выбор.

Как отметили в Госдуме, регионы смогут самостоятельно формировать перечни востребованных профессий и определять колледжи с бюджетными местами для таких учащихся. Соответствующий закон уже принят.

